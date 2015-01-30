Порошенко решил создать Комитет по вопросам разведки

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О совершенствовании системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".

Указ за №42/2015 размещен на сайте главы государства.

В соответствии с документом, планируется создание Объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при Президенте Украины.

Председателю комитета поручено внести в месячный срок проект положения об Объединенном комитете по вопросам разведывательной деятельности при Президенте Украины и предложения по его персональному составу.

Также в соответствие с документом будет ликвидирован комитет по вопросам разведки при Президенте Украины.

При этом Игорь Смешко будет освобожден от исполнения обязанностей председателя комитета по вопросам разведки при Президенте Украины.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 7 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №759/2014 назначил Смешко своим советником, а указом №760/2014 Смешко был назначен главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.