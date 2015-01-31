Семенченко о боях за Углегорск: пошли на штурм, помолитесь за парней

Украинские войска пошли на штурм в районе Дебальцевского плацдарма.

Об этом заявил нардеп, комбат "Донбасса" Семен Семенченко в своем Facebook.

"УглегорскНаш? "Котел в Дебальцево"? Парады пленных и "новый Иловайск"?.. Теперь уже можно. Пошли на штурм. Помолитесь за хлопцев. Вечером на связь", - сообщил он.

При этом Семенченко добавил: "С лета у нас мощи явно прибавилось. Добавилось ли мозгов, поймем до конца дня".

Стоит отметить, что позже часть сообщения о начале штурма была удалена из поста.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что недовольных россиянами "казаков" отправили изображать наступление из-под Фащевки и Никишино.