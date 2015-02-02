В Донецке боевики зарываются в землю: захватывают развязки, высоты и путепроводы

После начала ожесточенных боев в районе Дебальцевского плацдарма боевики и российские военные начали активные инженерные работы в Донецке.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, отмечается продолжение инженерных работ, проводимых противником на определённых участках в районе севернее Ясиноватской развязки, а также севернее поселка Пантелеймоновка, и попытки занять выгодные рубежи и позиции (транспортные узлы и развязки, высоты, перекрёстки и путепроводы).

Также противник пытается укрепиться вдоль трассы Горловка – Донецк с целью прикрытия тыла и левого фланга своей группировки, сосредоточенной для действий в районе Дебальцево, добавил координатор "Информсопротивления".

В Куйбышевском, Киевском и Петровском районах Донецка командование российских войск осуществляет перегруппировку своих формирований, стремясь также выделить часть сил в тактический резерв.

Доукомплектование вооружением, военной техникой и живой силой пока проходит "в плановом режиме", однако имеет тенденцию к пролонгации в связи с событиями вокруг Дебальцево.

Напомним, что боевики активно гонят живую сил и технику на Дебальцевский плацдарм. Через Макеевку, Енакиево и Алчевск проследовали более полусотни бронемашин и 1200 "штыков".

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