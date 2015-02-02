Сегодня боевики 11 раз обстреляли "захваченное" Дебальцево: били "Грады", пушки и минометы

Сегодня, 2 февраля, в течение дня боевики сосредоточили основной огонь на Дебальцевском направлении, хотя уже не первый день террористы заявляют, что захватили или окружили этот город.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

Только из БМ-21 "Град" сегодня с утра и до 12.00 боевики семь раз обстреляли Дебальцево, четыре раза Троицкое, дважды огонь велся по Новогригорьевке, а также по Луганскому и Крымскому.

Из артиллерии и минометов террористы четыре раза вели огонь по Дебальцево, дважды по Коммуне, Луганскому, Крымскому, а также по населенным пунктам Шумы, Миус, Троицкое, Новозвановка и Попасная.

На Луганском направлении из минометов бандиты обстреляли Кряковку, четыре раза Крымское, дважды Тошковку и Станицу Луганскую.

Из "Градов" и танков боевики вели огонь по Станице Луганской и Крымскому. В направлении Донецка террористы из минометов и артиллерии стреляли по Северному, Водяному, Гранитному и Богдановке.

Возле Мариуполя минометы бандитов обстреляли Новоселовку.

"Каждый раз бандиты располагают свои "Грады", минометы и артиллерию непосредственно в населенных пунктах, которые временно контролируются террористами - в жилых кварталах, на территории детских садов, больниц, других объектов инфраструктуры, заранее зная, что наши военные не будут стрелять в ответ", - подчеркнули в штабе антитеррора.

Напомним, что донецкий губернатор Александр Кихтенко рассказал, что в Дебальцево нет позиций сил АТО.

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