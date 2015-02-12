Дешевый театр в Минске: ДНР и ЛНР срывают договоренности, а Россия торгуется за Дебальцево

На проходящих в Минске переговорах "нормандской четверки" Россия пытается выторговать боевикам Дебальцево.

Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Украины Дмитрия Кулебу сообщает УНИАН.

"Вот и то, что россияне сейчас выторговывают", - написал он, распространив заявление лидера боевиков Дениса Пушилина о том, что Дебальцево в "котле".

"Без Дебальцево ДНР и ЛНР у нас на транспортном крючке", - объяснил Кулеба.

А ось і те, що росіяни зараз виторговують https://t.co/ALHs9oJgMD Без Дебальцева Д/ЛНР у нас на транспортному гачку. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 12 февраля 2015

"Захарченко и Плотницкий не подписывают компромисс, согласованный лидерами с Путиным. Делают они это по инструкции самих россиян, которые работают на срыв договоренностей и на демонстрацию, якобы ДНР и ЛНР - самостоятельные субъекты переговоров", - рассказал источник "Европейской правды".

"В критический момент наблюдаем дешевый театр. Но для всех здесь очевидно, что мир, похоже, не в интересах России и ее ставленников", - добавил собеседник издания.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что на переговорах "пока никаких хороших новостей" нет. Его слова приводит агентство France-Presse. Глава Украины заявил, что ряд условий, выдвинутых российской стороной, являются "неприемлемыми".

В то же время, СМИ сообщают, что подготовленный в Минске документ подразумевает прекращение огня в Украине в течение двух суток. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники.