Дешевый театр в Минске: ДНР и ЛНР срывают договоренности, а Россия торгуется за Дебальцево

Без Дебальцево сепаратисты остаются на транспортном "крючке", говорит посол Украины
На проходящих в Минске переговорах "нормандской четверки" Россия пытается выторговать боевикам Дебальцево.
Об этом со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Украины Дмитрия Кулебу сообщает УНИАН.
"Вот и то, что россияне сейчас выторговывают", - написал он, распространив заявление лидера боевиков Дениса Пушилина о том, что Дебальцево в "котле".
"Без Дебальцево ДНР и ЛНР у нас на транспортном крючке", - объяснил Кулеба.
А ось і те, що росіяни зараз виторговують https://t.co/ALHs9oJgMD Без Дебальцева Д/ЛНР у нас на транспортному гачку.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 12 февраля 2015
"Захарченко и Плотницкий не подписывают компромисс, согласованный лидерами с Путиным. Делают они это по инструкции самих россиян, которые работают на срыв договоренностей и на демонстрацию, якобы ДНР и ЛНР - самостоятельные субъекты переговоров", - рассказал источник "Европейской правды".
"В критический момент наблюдаем дешевый театр. Но для всех здесь очевидно, что мир, похоже, не в интересах России и ее ставленников", - добавил собеседник издания.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что на переговорах "пока никаких хороших новостей" нет. Его слова приводит агентство France-Presse. Глава Украины заявил, что ряд условий, выдвинутых российской стороной, являются "неприемлемыми".
В то же время, СМИ сообщают, что подготовленный в Минске документ подразумевает прекращение огня в Украине в течение двух суток. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на собственные источники.