Боевики никак не угомонятся: штурмуют позиции сил АТО, но безуспешно

В четверг, 12 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики 69 раз обстреливали позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что противник 12 раз применил артиллерию, 26 раз - минометы, 14 - реактивные системы залпового огня, пять раз - танки.

"Ожесточенные противостояния продолжаются на Дебальцевском направлении. Больше всего от ударов врага пострадали Дебальцево, Чернухино, Каменка", - добавили силовики.

По их данным, террористы трижды штурмовали позиции военнослужащих вблизи этих населенных пунктов.

Обратим внимание, что на Донецком направлении огонь велся по населенным пунктам Водяное, Авдеевка и Пески.

"Сегодня боевики активизировались и на Мариупольском направлении. С утра противник обстрелял из "Градов" Первомайское. Также под огонь артиллерии попали Николаевка и Чермалык", - подчеркнули в пресс-центре.

"В течение сегодняшнего дня украинские военные успешно удерживали свои позиции и ни метра родной земли врагу не отдали", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что под поселком Станица Луганская украинские военные ликвидировали группу боевиков.