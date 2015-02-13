Доброволец рассказал о бое за Логвиново: уничтожили до 50 боевиков, 17 взяли в плен

13 февраля 2015, 09:08

Батальон "Донбасс" заходил в Логвиново при поддержке 30-й бригады ВСУ.

Украинские военные на Донбассе, иллюстрация

Боец "Донбасса", командир КШМ Евгений Шевченко рассказал о том, как бойцы добровольческого батальона вместе с армейскими подразделениями освобождали Логвиново под Дебальцево.

Об этом он написал в Fаcebook.

"Батальон "Донбасс" заходил в Логвиново при поддержке 30-й бригады ВСУ. Штаб сообщил, что десантура основные силы противника из села уже выбила - наша задача состояла в том, чтобы зачистить все улицы, дома, подвалы.

К селу подходили на броне ВСУ (несколько танков и БТР), на входе в село спешились, зашли, начали зачистку. Когда зашли примерно на половину села, то справа с посадки вышли танки сепаров и начали бить прямой наводкой по нашим коробочкам, с пулеметов выкашивать наших ребят. Активно начали работать РПК и минометы - приняли бой!

Наш боец (позывной "Самолёт") спалил один танк. При чём все отстреливаются из положения лёжа - плотность огня такая, что головы поднять нельзя. Но с "мухи" лежа не стрельнешь. "Самолёт" спокойно так встает на колено, прицеливается и гасит под башню - фейерверк! Пули свистят дальше, а он продолжает стоять - созерцал свой успех, пока не стащили вниз).

По итогу, конечно же, нам пришлось отступить - силы были слишком неравны - мы ведь на зачистку ехали, а не на штурм ключевого села. Стало понятно, что сепары, вероятно, когда их десантура выбила, перебросили сюда существенное усиление, что и подтвердил последующий допрос взятых в плен.

По итогу.

У нас погибших трое: "Вован", "Впевнений" и 6 раненых. Нам удалось взять двух пленных сепаров, которые рассказали, что у них под конец боя погибших было примерно 50 человек, при чём половину из них накрыли свои же дебилы из миномётов. Еще сообщили, что перебросили их в Логвиново только утром - кого с Лутугино, кого с Углегорска. По технике, у них было 18-20 танков. Минимум три были уничтожены. Также ещё 15 сепаров взяли в плен наши вояки. В основном все украинцы - кто откуда: Енакиево, Донецк, Горловка...такое, в общем. Почти все вышли в свой первый реальный бой. До этого в основном стояли на блок-постах, рыли окопы. Обещали им по 360 долларов в месяц, но эта группа уже третий месяц в строю, а денег ни разу не получали", написал Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Логвиново уничтожен взвод боевиков, танк и БМП врага.

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Донбасс боевики Дебальцево освобождение Логвиново
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