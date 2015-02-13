Военные России готовят "помощь" боевикам, развернули системы ПВО под Дебальцево - Госдеп

Спикер Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что недалеко от города Дебальцево (Донецкая область) российские военные развернули системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом пишет Укринформ.

В то же время она подчеркнула, что в районе этого населенного пункта пророссийские силы продолжают наступать на позиции сил АТО.

"…российские военные развернули системы ПВО поблизости Дебальцево. Мы также уверены, что это именно российские системы", - подчеркнула Псаки.

Также, по ее словам, подразделения РФ на границе с нашей страной "готовят крупную партию поставок пророссийским силам, воюющим на востоке Украине".

"Это явно противоречит духу соглашения, достигнутого на этой неделе", - сказала спикер Госдепа, добавив, что это также идет вразрез с минскими договоренностями, подписанными в сентябре.

Напомним, ранее президента Европарламента Яцек Чарнецкий выразил мнение, что канцлер Ангела Меркель и президент Франсуа Олланд на переговорах в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе пожертвовали Украиной ради экономических интересов Германии и Франции.