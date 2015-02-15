Боевики выдвинули ультиматум силовикам под Дебальцево - СМИ

Боевики выдвинули ультиматум военнослужащим 40-го батальона территориальной обороны "Кривбасс", которые служат в Дебальцево - оставить свои позиции до 23.00 и уйти без оружия. В противном случае террористы обещают уничтожить батальон.

Об этом со ссылкой на бойцов 40-го батальона с передовой сообщает LB.ua.

Опорные пункты украинских военных "Зенит", "Пчела", "Мойша" и "Копье" отрезаны друг от друга и сейчас по ним бьют минометы. На некоторых "опорниках" закончилась провизия, на исходе боеприпасы. Военные сообщают, что на "Копье" уже восемь погибших. На местах расположения бойцов образовались своего рода маленькие "котелки", а не большой "котел", как это было в Иловайске.

"Я подтверждаю, что никакого перемирия там нет. Идут бои на "опорниках". Час назад закончен бой в районе Логвиново. Убедительная просьба туда представителей ОБСЕ пригласить и показать, какое ж там все-таки перемирие. Никакого перемирия. Идут бои, Чернухино, Логвиново. Окружение даже не то что 40-ки, но они просочились между "опорниками" и частично опорные пункты взяли в окружение. Такой факт тоже подтверждаю", - сказал заместитель комбата 40-го батальона Юрий Синьковский.

По словам военных, единственное, что их может спасти - приезд миссии ОБСЕ на позиции батальона. Миссия сможет доложить о реальной ситуации руководству страны и ЕС, и помочь организовать эвакуацию раненых и тел убитых бойцов.

"Последняя информация, обстреливают три наших опорника, на двух уже можно перекрикиваться с противником, предлагают сложить оружие и уходить, им никто не верит, оружие никто не сложит, идет бой. На третьем танки лупят прямой наводкой, наша арта не отвечает, "прекращение огня", ребята дерутся, чем есть", - написал представитель "Кривбасса" Николай Колесник на странице в Facebook.

Как сообщалось, сегодня замкнулось окружение вокруг позиций 40-го батальона на окраинах Дебальцево. Бойцы батальона с разных сторон продолжают сообщать о своем окружении.

"Наш боец с одного из блокпостов возле Чернухино позвонил другу, сказал: "Боря, мы окружены", попрощался", - рассказала волонтер Ольга, которая помогает военным в зоне АТО. Основываясь на данные разведки, она говорит, что основные опорные пункты 40-ки сейчас действительно в окружении, пишет издание.

"Для народа отсюда это не "котел", потому что подъехать другими дорогами к Дебальцево как-то можно. Для пацанов это" котел", - сказала волонтер.

Напомним, боевики так называемой ДНР заявляют, что имеют право обстреливать Дебальцево.