Шокин рассказал о реформах в ГПУ и представил нового заместителя-грузина

Новый генпрокурор Виктор Шокин рассказал о кадровых чистках в Генпрокуратуре.

По его словам, в ведомстве прошли серьезные чистки и изменения, передает Еспресо.TV.

"Первое, что я сделал за первую неделю работы – реорганизовал Генпрокуратуру", - сказал Шокин.

В частности, был заменен заместитель генпрокурора, который курировал дела Майдана, а также заместитель главы Главного следственного управления Генпрокуратуры Святослав Лаганяк.

Шокин также сообщил, что распределил ряд обязанностей между представителями ГПУ и уволил прокурора Донецкой области Николая Франтовского и начальника управления ГПУ Владимира Орлова.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что назначил двух заместителей.

"Сегодня мной назначены два заместителя генерального прокурора Украины. Это Гузыр Владимир Павлович. Он будет руководить вопросами следствия СБУ, МВД, налоговой милиции", - сообщил генпрокурор.

Также он особо представил и своего заместителя по кадрам.

"Особенно хочу вам представить Давида Сакварелидзе, который будет заведовать кадрами в ГПУ, а также всеми вопросами, связанными с евроинтеграцией и реформированием органов прокуратуры Украины", - заявил Шокин.

Как известно, Давид Сакварелидзе – бывший заместитель главного прокурора Грузии, один из претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, одним из громких успехов нового главы ГПУ стало задержание бывшего лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова по обвинению в превышении служебных полномочий.