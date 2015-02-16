Генпрокурор рассказал об "интересной спецоперации" по задержанию Ефремова и настаивает на аресте

16 февраля 2015, 14:54

Шокин добавил, что дело Ефремова будут рассматривать сегодня в Печерском суде.

Александр Ефремов

В Киеве, 14 февраля, сотрудники СБУ задержали бывшего главу фракции Партии регионов Александра Ефремова.

 

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, пишет ТСН.

По его словам, место нахождения было установлено СБУшниками, которые вместе со следователями Генпрокуратуры провели "интересную спецоперацию" по задержанию бывшего высокопоставленного чиновника.

"Это было в Киеве. СБУ определила место его пребывания", - заявил он.

При этом Шокин добавил, что дело Ефремова будут рассматривать сегодня в Печерском суде.

Генеральный прокурор не исключил, что Ефремову суд может назначить залог, согласно нормам украинского законодательства. "Мы (Генпрокуратура - Ред.) будем настаивать на аресте", - добавил он.

Выносить решение будет судья Олеся Батрин, заседание планируется провести во второй половине дня, однако с точным временем еще не определились, говорит Генпрокурор.

Обстановка у здания суда сейчас спокойная, но неподалеку, на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого, корреспонденты издания заметили два автобуса с правоохранителями.

Два автобуса с правоохранителями возле Печерского суда.

Отдельно генпрокурор отметил, что Ефремов был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебном подлоге.

"Кроме того, есть и другие статьи, сейчас это прорабатывается и, я думаю, они будут ему предъявлены. Но это будет немного позже", - добавил Шокин.

Как известно, Генеральная прокуратура по запросу уполномоченного президента по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирины Геращенко проверяла причастность депутата Натальи Королевской и экс- "регионала" Александра Ефремова к финансированию боевиков на Донбассе.

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