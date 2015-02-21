Россия блокирует принятие решения о перекрытии границы с Украиной - Турчинов

Российская агрессия будет продолжаться, пока не будет перекрыта украинско-российская граница, однако РФ блокирует рассмотрение и принятие этого решения.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время осмотра выставки доказательств агрессии России против Украины "Присутствие" в Киеве на Михайловской площади, сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.

По его словам, перекрытие границы - это первая задача, которая должна быть решена, "в том числе при участии миротворческих подразделений". "Без этого агрессия будет перманентной", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "все российско-террористические группировки, которые находятся на захваченной территории, понимают, что как только будет перекрыта граница, они не продержатся и нескольких недель", поэтому Россия всячески блокирует рассмотрение и принятие этого решения.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров закрыл 24 пункта пропуска через госграницу в Луганской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко указом ввел в действие решение СНБО от 25 января "О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией".