Чечетов воспользовался залогом и вышел из СИЗО - адвокат

Один из лидеров Партии регионов, экс-депутат Михаил Чечетов вышел на свободу, воспользовавшись внесенным за него залогом.

Об этом сообщил адвокат Чечетова Сергей Маляренко, передает РБК-Украина.

"Его уже выпустили", - заявил юрист.

Также адвокат добавил, что, по его мнению, регионал вышел на свободу после сообщений прессы о том, что несмотря на внесенный залог, Чечетов остается в СИЗО.

Вместе с тем, Маляренко отметил, что ему пока неизвестно, одели ли Чечетову электронный браслет.

Напомним, 20 февраля Чечетову было объявлено о подозрении в совершении преступления во время принятия диктаторских законов 16 января.

В ночь на 21 февраля Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме пяти миллионов гривен.

Уже сегодня эта сумма была внесена. По данным журналистов, необходимые деньги выделил соратник Чечетова по партии, миллиардер Вадим Новинский.