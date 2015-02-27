Поставки оружия Украине "бессмысленны" - президент Германии

Поставки оружия Украине являются "бессмысленными", а Россия должна проявить больше активности и воли для достижения мира в Украине политическими методами.

Об этом заявил президент ФРГ Йоахим Гаук в интервью радиостанции Mitteldeutsche Rundfunk, пишет Укринформ.

"Пока еще сохраняется надежда на то, что сепаратисты будут соблюдать Минские соглашения, а Россия окажет на них более сильное влияние, чем до сих пор", - сказал Гаук.

В то же время он признал, что признаков успокоения и облегчения пока не заметно ни у людей в регионе конфликта, ни у политических деятелей.

"Военного решения данного конфликта не существует. Мы будем очень рады, если это предложение сформулируют все стороны за столом переговоров", - отметил президент.

Он также высказался против поставки вооружений правительству в Киеве, поскольку считает, что это не даст превосходства над пророссийскими террористам, получающими поддержку из России.

"Если это ничего не даст, то зачем делать это?", - спрашивает Гаук.

По словам президента, целью политики Германии является построение новой архитектуры безопасности в Европе.

"И только остается надеяться, что в Москве к этому предложению прислушаются", - добавил он.

Россия, по его словам, действует военными методами, нередко вразрез с международным правом, меняя условия, и это нельзя не принимать всерьез.

Президент ФРГ провел параллель, напомнив, что в годы "холодной войны" также приходилось иметь дело со стороной, которая придерживалась совершенно иных ценностей, однако, в конце концов, путем переговоров и совместных усилий все же удалось найти взаимоприемлемые решения и сделать Европу безопаснее.

Напомним, ранее в СНБО заявили, что Украина уже наладила поставки летального вооружения из некоторых стран.

Президент Петр Порошенко в ОАЭ договорился о поставках в Украину бронетехники, минометных и противотанковых систем.