На марше в память о Немцове задержан депутат Верховной Рады

На траурном марше памяти оппозиционера Бориса Немцова в Москве задержан народный депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня задержала полиция. Отвели в автозак, отобрали паспорт. Потом паспорт вернули и вывели из автозака, ударили. Сейчас держат возле автозака, не отпускают. Я ничего не выкрикивал, плакатов и флагов не нес – задержали просто за футболку. Сейчас ведут в отделение полиции", - написал Гончаренко.

В отделении подтвердили задержание украинского депутата, но причин не назвали.

При этом источник "Интерфакса" сообщил, что задержанный нардеп может стать в России фигурантом уголовного дела о событиях в Одессе 2 мая.

Тем временем, главред одного из сепаратистских сайтов Константин Долгов рассказал своем Facebook, что он лично позвонил в Следственный комитет России с просьбой задержать депутата, которого он назвал виновником "сожжения людей в Одессе 2 мая".

Напомним, сегодня столице России проходит марш памяти о Борисе Немцове, который был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля.