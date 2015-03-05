Порошенко и Меркель хотят увеличить число наблюдателей ОБСЕ и вести санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, Порошенко проинформировал о ситуации в Донбассе.

Собеседники подчеркнули необходимость увеличения количества наблюдателей ОБСЕ и технического оснащения миссии для ускорения развертывания наблюдательных пунктов ОБСЕ на линии соприкосновения, говорится в сообщении.

Порошенко и Меркель обсудили введение дальнейших санкций в отношении России и их продолжение до полного выполнения минских договоренностей, включая восстановление контроля за украинско-российской границей.

Стороны также обсудили подробности предстоящего визита президента Украины в Германию, который состоится в марте, отметили в преес-службе.

Ранее Порошенко встретился с главой МИД Британии Филиппом Хэммондом и обсудил с ним нарушение Россией минских договоренностей. При этом британский дипломат назвал условие отмены санкций против РФ.

Напомним, ранее в Минобороны отметили, что Сегодня, 5 марта, в Луганской области украинские военные отвели реактивные системы залпового огня "Град" на предусмотренные Минскими соглашениями расстояния.