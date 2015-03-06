Санкций против Януковича и его "семьи" никто не отменял - Шокин

Санкций против чиновников "семьи" Януковича не отменены, не урезаны и не сняты.

Об этом заявил генпрокурор Виктор Шокин, комментируя сообщения о возможной отмене части санкций, передает ЛІГАБізнесІнформ.

"Ответ на ваш вопрос вы сегодня прочитаете на сайте Генеральной прокуратуры. Санкции не сняты. На сайте Генпрокуратуры будет размещен полный ответ по санкциям", - сказал он.

Напомним, накануне ряд украинских изданий, ссылаясь на источники в ЕС сообщили, что Евросоюз намерен отменить санкции в отношении Андрея Портнова, Александра Якименко, Игоря Калинина и Алексея Азарова.