Глава МИД назвал главную задачу украинской дипломатии

Главной задачей украинской дипломатии является получение как можно большей поддержки для нашей страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает "Украинская правда".

"Главную задачу украинской дипломатии я вижу в том, чтобы все лидеры стран, все политики, просто граждане по всему миру, которые нас поддерживают, просыпались и ставили перед собой один простой вопрос: что сегодня я должен сделать для Украины, которая страдает от российской агрессии?", — отметил он.

По мнению Климкина, цивилизованный мир понимает, что если не поможет Украине, то изменит своим ценностям и принципам.

В настоящее время, как отметил министр, страна уже добилась значительной поддержки международного сообщества.

"Сейчас у нас есть европейское и трансатлантическое единство, уникальный пакет финансовой помощи, готовность поддерживать реформы в Украине", — заявил он.

Накануне стало известно, что МВФ одобрил программу финансовой поддержки Украины, предполагающей выделение кредитов на 17,5 миллиарда долларов в течение ближайших четырех лет.