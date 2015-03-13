Американский сенатор об агрессии России: Путин "истребляет" украинцев

Председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн прокомментировал агрессию РФ в Украине, заявив, что президент страны Владимир Путин "истребляет украинцев".

Об этом он сообщил в Вашингтоне (США), критикуя главу МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет DW.

В то же время издание уточнило, что, по мнению сенатора, немецкий министр вместе со своим правительством уклоняется от того, чтобы "ограничить действия" главы РФ.

Также Маккейн сказал, что глава немецкой дипломатии "не заслуживает доверия".

Напомним, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что, несмотря на украинский конфликт, Запад должен сделать все, чтобы восстановить с Россией "отношения сотрудничества".