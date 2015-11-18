Главу СБУ обвиняют в работе на команду Януковича во время Евромайдана

Глава СБУ Василий Грицак в период трагических событий на Майдане являлся советником бывшего на тот момент председателя Службы безопасности Александра Якименко.

Об этом сообщил в Facebook Андрей Портнов, который работал первым замглавы АП Виктора Януковича.

"Думаю, что ко второй годовщине Майдана Главе Службы Безопасности Украины Василию Грицаку пора объяснить обществу, почему при назначении на свой пост он скрыл сведения, что в период самых кровавых событий 2013-2014 года он работал официальным советником Главы СБУ Александра Якименко", — написал Портнов.

Он также потребовал от Грицака объяснений, почему тот не указал это в своей официальной биографии, чем именно он занимался в тот момент в СБУ и какова его роль в февральских событиях Революции Достоинства.

Напомним, ранее сообщалось, что Корбан обвинил Шокина и Грицака в политической расправе.