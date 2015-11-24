В СБУ рассказали, где готовят диверсантов для совершения терактов в Украине

В оккупированном Крыму, на временно захваченной части Донбасса и на территории Ростовской области России есть центры подготовки диверсантов, там их обучают для совершения терактов в двух областях Украины.

Об этом на заседании Кабмина сообщил зампредседателя СБУ Николай Ищенко, пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что террористические атаки грозят Херсонскому и Николаевскому регионам.

"… ведется подготовка специальных групп с целью совершения терактов на объектах энергетики, на автомобильных, транспортных магистралях", — отметил заместитель председателя.

По его словам, "Службой безопасности принимаются все меры для того, чтобы не допустить дестабилизации ситуации на территории Херсонской области в связи с событиями, которые сегодня обсуждаются (подрыв электроопор — ред.)".

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что в ряде городов Украины (в частности, Киеве, Харькове, Днепропетровске и Львове) злоумышленники готовят теракты и провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.