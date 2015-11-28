От субботы до субботы. Крымский блэкаут, турецкие страсти и исчерпавшийся иммунитет

Прекращение поставок электроэнергии на Крымский полуостров должно подстегнуть государство к формированию эффективной стратегии возвращения Крыма. Турция и Россия продолжают говорить на повышенных тонах после уничтожения турецкими истребителями российского бомбардировщика. Верховная Рада восьмого созыва отработала первый год .

Хотя Крым уже скоро как два года оккупирован Россией, поставки электроэнергии на полуостров не прекращались до недавнего времени. Но в минувшие выходные опоры линий электропередач были подорваны неизвестными, а попытка силовиков обеспечить их восстановление не увенчалась успехом. На полуострове стало весьма некомфортно жить, что заставляет главу местной оккупационной администрации Аксенова метать молнии направо и налево. Эффект от этих вспышек гнева прямо противоположен ожидаемому: все больше крымчан задается вопросом, чем занимался "хозяин полуострова" с весны 2014-го. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев согласен на восстановление поставок электроэнергии только в обмен на политические уступки России. Крымчан тем временем продолжают кормить обещаниями мифического энергомоста с Кубани, заодно готовясь закручивать гайки. Украине, официально закрывшей товаропотоки с Крымом, придется быстрее формулировать свои стратегические цели и задачи в отношении полуострова.

Отмечу, что у России появилась в Черноморском бассейне проблема посложнее Крыма. Турция долго воспринималась Кремлем как ситуативный союзник, ведь ее президент Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли может быть назван последовательным поборником демократических свобод. Но и терпеть активизацию российского вмешательства в Сирии Анкара не стала — ее истребители сбили российский бомбардировщик, как только он оказался над турецкой территорией. Россия, нарушавшая нормы международного права с неизменной легкостью, получила болезненный щелчок по своему самолюбию, который пытается компенсировать истеричным сворачиванием отношений с государством, сумевшим дать отпор России. Эрдоган оказался намного убедительнее Путина, что делает конфуз незабываемым для российского президента.

Сумеет ли Украина воспользоваться ситуацией в своих интересах? Будет досадно, если все ограничится только увеличением численности наших туристов на турецких курортах. Куда важнее развивать отношения с оглядкой на судьбу Крыма и необходимость обеспечения безопасности региона, выстраивать экономические связи и вытеснять где только возможно российские компании с турецкого рынка.

Верховная Рада VIII созыва отметила свой первый день рожденья без блеска. То ли по той причине, что он совпал с днем рожденья Юлии Тимошенко, и многие предпочли процесс поздравления лидеру "Батьківщини" рутинной пятничной работе, то ли из-за неспособности депутатского корпуса четко сформулировать стоящие перед ним цели и задачи. Даже кристаллизация в рядах фракции БПП "Антикоррупционной платформы" не способствовала повышению кпд законодателей. Праздничная речь Владимира Гройсмана по этой причине больше напоминала нотацию воспитателя детского сада с вкраплениями риторики передовика производства советских времен. Владимир Борисович обещает реформировать руководимый им орган государственной власти, не уточняя, удастся ли ему это в свете потери иммунитета от роспуска Верховной Радой и заметных невооруженным глазом проблем внутри коалиции. Да и тот факт, что минувший год восьмой парламентский созыв провел без блеска и энтузиазма, не настраивает на избыточно оптимистичный лад.