От субботы до субботы. Крымский блэкаут, турецкие страсти и исчерпавшийся иммунитет

У России появилась в Черноморском бассейне проблема посложнее Крыма.
Прекращение поставок электроэнергии на Крымский полуостров должно подстегнуть государство к формированию эффективной стратегии возвращения Крыма. Турция и Россия продолжают говорить на повышенных тонах после уничтожения турецкими истребителями российского бомбардировщика. Верховная Рада восьмого созыва отработала первый год
Прекращение поставок электроэнергии на Крымский полуостров должно подстегнуть государство к формированию эффективной стратегии возвращения Крыма. Турция и Россия продолжают говорить на повышенных тонах после уничтожения турецкими истребителями российского бомбардировщика. Верховная Рада восьмого созыва отработала первый год.
Хотя Крым уже скоро как два года оккупирован Россией, поставки электроэнергии на полуостров не прекращались до недавнего времени. Но в минувшие выходные опоры линий электропередач были подорваны неизвестными, а попытка силовиков обеспечить их восстановление не увенчалась успехом. На полуострове стало весьма некомфортно жить, что заставляет главу местной оккупационной администрации Аксенова метать молнии направо и налево. Эффект от этих вспышек гнева прямо противоположен ожидаемому: все больше крымчан задается вопросом, чем занимался "хозяин полуострова" с весны 2014-го. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев согласен на восстановление поставок электроэнергии только в обмен на политические уступки России. Крымчан тем временем продолжают кормить обещаниями мифического энергомоста с Кубани, заодно готовясь закручивать гайки. Украине, официально закрывшей товаропотоки с Крымом, придется быстрее формулировать свои стратегические цели и задачи в отношении полуострова.
Отмечу, что у России появилась в Черноморском бассейне проблема посложнее Крыма. Турция долго воспринималась Кремлем как ситуативный союзник, ведь ее президент Реджеп Тайип Эрдоган вряд ли может быть назван последовательным поборником демократических свобод. Но и терпеть активизацию российского вмешательства в Сирии Анкара не стала — ее истребители сбили российский бомбардировщик, как только он оказался над турецкой территорией. Россия, нарушавшая нормы международного права с неизменной легкостью, получила болезненный щелчок по своему самолюбию, который пытается компенсировать истеричным сворачиванием отношений с государством, сумевшим дать отпор России. Эрдоган оказался намного убедительнее Путина, что делает конфуз незабываемым для российского президента.
Сумеет ли Украина воспользоваться ситуацией в своих интересах? Будет досадно, если все ограничится только увеличением численности наших туристов на турецких курортах. Куда важнее развивать отношения с оглядкой на судьбу Крыма и необходимость обеспечения безопасности региона, выстраивать экономические связи и вытеснять где только возможно российские компании с турецкого рынка.
Верховная Рада VIII созыва отметила свой первый день рожденья без блеска. То ли по той причине, что он совпал с днем рожденья Юлии Тимошенко, и многие предпочли процесс поздравления лидеру "Батьківщини" рутинной пятничной работе, то ли из-за неспособности депутатского корпуса четко сформулировать стоящие перед ним цели и задачи. Даже кристаллизация в рядах фракции БПП "Антикоррупционной платформы" не способствовала повышению кпд законодателей. Праздничная речь Владимира Гройсмана по этой причине больше напоминала нотацию воспитателя детского сада с вкраплениями риторики передовика производства советских времен. Владимир Борисович обещает реформировать руководимый им орган государственной власти, не уточняя, удастся ли ему это в свете потери иммунитета от роспуска Верховной Радой и заметных невооруженным глазом проблем внутри коалиции. Да и тот факт, что минувший год восьмой парламентский созыв провел без блеска и энтузиазма, не настраивает на избыточно оптимистичный лад.