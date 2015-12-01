Под Мариуполем боевики зарываются в землю: прячут бронетехнику и тяжелые минометы

Под Мариуполем Донецкой области, в районе Красноармейского Новоазовского района (в 25 км восточнее города) наблюдается создание боевиками мощного укрепрайона во второй полосе обороны.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, выбор обоснован ввиду наличия рокадной дороги между этим поселком и Безымянным. Кроме того, в районе Красноармейского фиксируется бронетехника террористов, которую они пытаются маскировать и окапывать.

Севернее Октября расположены замаскированные огневые позиции 120-мм минометов террористов, фиксируется переброска боеприпасов (за сутки прибыло 3 ед. армейских грузовиков КамАЗ). Ближе к Заиченко наблюдаются замаскированные позиции "мотострелковой роты" боевиков (порядка 60 чел., при двух танках и шести бронемашинах (4 МТ-ЛБ и 2 БМП-2), до десятка разнотипных грузовиков).

На ряде участков вдоль линии разграничения на территории, контролируемой ДНР, фиксируются активные работы по созданию фортификационных сооружений и минно-взрывных инженерных заграждений), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на Мариупольском направлении боевики вели прицельный огонь по позициям украинских военных в районе Новотроицкого.