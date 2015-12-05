Германия раскрыла, когда "плотно" займется разрешением конфликта в Украине

Германия в 2016 году будет председательствовать в ОБСЕ и на этом посту "плотно" займется разрешением возникшего в Украине конфликта.

Об этом заявил глава МИД государства Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на закрытии встречи Совета министров ОБСЕ в Белграде (столица Сербии), пишет Укринформ.

В то же время дипломат выразил "неудовлетворенность" состоянием урегулирования ситуации в нашей стране.

"Германия на посту председателя будет плотно заниматься разрешением конфликтов — в первую очередь, в Украине, но также на всем пространстве ОБСЕ", — цитируют журналисты его слова.

Напомним, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что привлечение Российской Федерации к урегулированию сирийского кризиса будет способствовать решению конфликта в Украине.