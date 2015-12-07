Жители Кривого Рога заставили Вилкула сбежать из мэрии

Жители Кривого Рога не впустили в мэрию Юрия Вилкула.

Об этом написали депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев в своих Facebook.

"Только что жители выгнали из исполкома бывшего городского голову Юрия Вилкула. До политико-правого решения Верховной Рады, что делать с массовыми фальсификациями на выборах, патриоты Кривого Рога и Украины потребовали от коррумпированной банды прекратить провокации", — сообщил Семенченко.

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В свою очередь Соболев сообщил, что "Вилкул через задний вход пробрался в мэрию Кривого Рога".

"Вовремя заметили. Попросили не провоцировать людей и убираться вон. Услышал не сразу", —написал Соболев.

"Пояснили — если вы с сыном нынешней Генпрокуратуре не ответили за "титушек" на Майдане, за многомиллиардные хищения, з фальсификацию выборов, это не означает, что вы людям за это не будете отвечать. Эвакуировался. Сейчас начнем проверку всех кабинетов", — рассказал Соболев.

Юрій Вілкул через задній вхід пробрався в мерію Кривого Рогу.Вчасно помітили.Попросили не провокувати людей і забрат... Posted by Єгор Соболєв on 7 декабря 2015 г.

Юрій Вілкул евакуювався з мерії Кривого Рогу.Правильно зробив.Самосуд не потрібний ні йому, ні нам.Вілкул і Ко відповідатимуть перед судом.Обіцяємо Posted by Єгор Соболєв on 7 декабря 2015 г.

Депутаты также призывают жителей Кривого Рога подходит к зданию мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 ноября, жители Кривого Рога вышли на митинг,протестуя против признания результатов выборов мэра города, согласно которым победу одержал кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул.