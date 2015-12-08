Аксенов угрожает: Крым никогда не признает США и власть Украины

Оккупированный Россией Крым никогда не признает США.

Об этом заявил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов, пишут "Новости Крыма".

"Господин Байден сегодня рассказывал сказки, что Америка не признает Крым, и все дружно хлопали. Крым никогда не признает ни Америку, ни правительство Украины", — подчеркнул он.

В то же время, по словам Аксенова, граждане Украины — "наши союзники и друзья, которые разберутся и поставят оценку мошенникам, которые возглавляют эту несчастную страну".

Напомним, выступления в Раде Байден заявил, что США никогда не изменит своей позиции в отношении Крыма.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что выступление Байдена в Верховной Раде — мегапозитив. Не зря "вата" и россияне бесновались два дня. Украина, по словам Байдена, это центр Вселенной и поэтому весь цивилизованный мир смотрит с надеждой.

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