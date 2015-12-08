Аксенов угрожает: Крым никогда не признает США и власть Украины

Аксенов заявил, что Байден сегодня рассказывал сказки, что Америка не признает Крым.
Оккупированный Россией Крым никогда не признает США.
Об этом заявил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов, пишут "Новости Крыма".
"Господин Байден сегодня рассказывал сказки, что Америка не признает Крым, и все дружно хлопали. Крым никогда не признает ни Америку, ни правительство Украины", — подчеркнул он.
В то же время, по словам Аксенова, граждане Украины — "наши союзники и друзья, которые разберутся и поставят оценку мошенникам, которые возглавляют эту несчастную страну".
Напомним, выступления в Раде Байден заявил, что США никогда не изменит своей позиции в отношении Крыма.
Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что выступление Байдена в Верховной Раде — мегапозитив. Не зря "вата" и россияне бесновались два дня. Украина, по словам Байдена, это центр Вселенной и поэтому весь цивилизованный мир смотрит с надеждой.
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