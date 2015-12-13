Боевики не пропустили в Луганск грузовики с гуманитарной помощью ООН

Возле Еленовки Донецкой области боевики не пропустили на оккупированную территорию 23 грузовика с гуманитарным грузом от Всемирной продовольственной организации ООН и представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, автомобили везли 430 тонн продуктов питания и медикаментов в Луганск и были оформлены в установленном порядке украинскими пограничниками и представителями фискальной службы на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое".

Во время следования на неконтролируемой территории, в районе населенного пункта Еленовка, автомобили были остановлены боевиками и возвращены обратно, говортся в сообщении.

Напомним, ранее в ООН отмечали, что в Донецкой и Луганской областях возросла угроза распространения туберкулеза.