Джемилев о Крыме: у России катастрофически тают ресурсы для агрессии

Вопрос возвращения Украине полуострова будет актуализироваться, отметил политик.
Нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что вопрос возвращения Украине аннексированного РФ Крыма будет актуализироваться.
Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
В то же время политик уточнил, что "ресурсы для агрессии у России катастрофически тают, и это — основание для оптимизма".
"Действия Украины по Крыму зависят от ее возможностей, а они сейчас у нас довольно ограниченные. Но я думаю, они будут нарастать…", — отметил народный избранник.
Напомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что товарная и энергетическая блокада активистами оккупированного РФ Крыма принесла несколько результатов. Ознакомиться с данными политика можно здесь.