Джемилев о Крыме: у России катастрофически тают ресурсы для агрессии

Нардеп, уполномоченный Президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что вопрос возвращения Украине аннексированного РФ Крыма будет актуализироваться.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

В то же время политик уточнил, что "ресурсы для агрессии у России катастрофически тают, и это — основание для оптимизма".

"Действия Украины по Крыму зависят от ее возможностей, а они сейчас у нас довольно ограниченные. Но я думаю, они будут нарастать…", — отметил народный избранник.

Напомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что товарная и энергетическая блокада активистами оккупированного РФ Крыма принесла несколько результатов. Ознакомиться с данными политика можно здесь.