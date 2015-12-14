Меркель поддержала санкции против России: европейские принципы нужно соблюдать

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за сохранение санкций в отношении России. Об этом она заявила в понедельник, 14 декабря, на партийном съезде Христианско-демократического союза в Карлсруэ.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, было правильным решением, во время международных переговоров требовать соблюдения мирного порядка в Европе и наложить санкции, которые могут быть отменены только после полного выполнения Минских договоренностей. Меркель подчеркнула, что это было общим решением стран Евросоюза.

"Я думаю, это (введение санкций — Ред.) было правильной реакцией, как бы нам ни хотелось иметь хорошие отношения с Россией. Наши принципы должны быть соблюдены", — приводит слова канцлера агентство Reuters. Право на самоопределение народов, по ее словам, должно существовать не только на бумаге.

Как напомнило издание, действие нынешних санкций ЕС в отношении России истекает в конце января 2016 года. Германия и многие другие страны-члены ЕС выступают за продолжение санкций, пока не произойдет заметного прогресса в ситуации на Донбассе и Россия не выполнит взятые на себя обязательства по Минскими соглашениями. Итальянское правительство недавно высказался за отсрочку принятия решения о пролонгации экономических санкций в отношении России.

Напомним, в конце октября Меркель по телефону поговорила с Президентом Украины Петром Порошенко, и подчеркнула, что Россия должна выполнять условия Минского соглашения.