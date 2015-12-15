В Администрации Президента проходит встреча Порошенко и Дуды

Во вторник, 15 декабря, в Администрации Президента Украины проходит встреча главы украинского государства Петра Порошенко и президента Республики Польша Анджея Дуды, находящегося с официальным визитом в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

На площади перед зданием АПУ состоялась торжественная церемония встречи президентов Украины и Польши.

После этого началась встреча лидеров Украины и Польши в формате "с глазу на глаз", по завершении которой под председательством президентов двух стран состоятся украинско-польские переговоры в расширенном составе.

В настоящее время свою встречу проводят первые леди Украины и Польши — Марина Порошенко и Агата Корнхаусер-Дуда.

В 12.30 запланирована встреча Президента Украины и президента Республики Польша с представителями СМИ.

фото: president.gov.ua