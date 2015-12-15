Успех Путина в Украине будет угрожать всему миру — НАТО

Если президент России Владимир Путин добьется успеха в Украине, то безопасность всего мира будет под угрозой.

Об этом, заявил в Киеве представитель штаб-квартиры НАТО Петр Лунак, сообщает Европейская правда.

"Если Путин добьется успеха в том, что он делает в Украине, то безопасность всего мира будет под угрозой", — отметил он.

Свободная, успешная и демократическая Украина приведет к катарсису российской власти.

"Потому что тогда россияне спросят себя, почему они не могут иметь такие же права и возможности, как и украинцы", — отметил Лунак.

"Я бы сказал, что российская власть видит в либеральной демократии вызов той системе, которую она создала", — подчеркнул он.

"Если Россия решила противопоставлять себя Западу, то это ее выбор, но она не может заставлять силой соседние страны следовать своему пути", — добавил Лунак.

Напомним, ранее американский историк Юрий Фельштинский отмечал, что Путин своими действиями в Сирии увеличивает шансы на начало Третьей мировой войны. С расширением военных операций в сирийском небе столкновения российских и натовских ВВС неизбежны.