Американский политолог: Минские соглашения — это издевательство над Украиной

Минские соглашения — это надругательство над Украиной. Безнаказанность Кремля на Донбассе может спровоцировать президента РФ Владимира Путина к наступлению на новые территории Украины.

Такое мнение высказал вашингтонский политолог, эксперт по вопросам России и экс-советник Джеймса Бейкера (1989-1992 годах) Пол Гобл, сообщает Голос Америки.

"Относительно минских соглашений. Россия их не выполнила. И весь ужас ситуации заключается в том, что страна, которая ворвалась на украинскую территорию, стала гарантом обеспечения этих договоренностей и даже давит на изменения Конституции оккупированной ею страны, в том направлении, в котором ей (стране-нападающему) хочется.

Это надругательство, которое длится месяцами, но что очень печально: так это то, что при этом западные игроки — Германия, Франция и США больше всего, отчаянно пытаются найти пути сотрудничества с Россией", — заявил Гобл.

По мнению эксперта, за последний год произошло сближение России и США ради сотрудничества в вопросе решения сирийского кризиса. А это может привести к снятию санкций, наложенных на Россию Евросоюзом и США, а следовательно, еще больше развяжет ей руки.

Более того, по мнению Гобла, под угрозой уже и Беларусь.

Ранее эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor отметили, что Вашингтон не намерен принимать российскую интерпретацию выполнения Минских соглашений.