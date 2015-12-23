Боевикам из Горловки все неймется: хотят выбить силы АТО из Зайцево и Майорска

Засевшие в Горловке Донецкой области боевики пытаются атаковать позиции сил АТО в маленьких населенных пунктах вокруг города.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, оперируя с северных и северо-западных окраин Горловки, боевики не прекращают попыток оттеснить подразделения сил АТО из северной части Зайцево, занять Жованку и ряд объектов в районе Шумов и Майорска. Обстрелы в основном ведутся из стрелкового оружия, 82-мм миномётов и мобильных установок ЗУ-23-2 (на грузовиках).

В районе Донецка — тоже неспокойно, целый ряд участков в полосе от Красногоровки и до северных окраин Авдеевки находятся под плотным огневым воздействием противника фактически круглосуточно.

Боевики применяют разнообразные средства поражения, включая миномёты и бронетехнику. Пески, Опытное и Авдеевка регулярно обстреливаются террористами, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, разведка Минобороны сообщала, что в Горловке уничтожены 8 диверсантов: боевики массово отказываются воевать.