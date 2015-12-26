"Премьер" ЛНР попросился у Плотницкого в отставку

Главарь самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что "председатель Совета министров республики" (псевдопремьер) Геннадий Цыпкалов попросился в отставку.

Об этом лидер террористов сообщил на заседании "Народного Совета", пишет один из просепаратистских сайтов.

В то же время "политик" уточнил, что предложил тому "другую работу".

"Геннадий Николаевич попросил меня принять его отставку и освободить от занимаемой должности председателя Совета министров", — отметил Плотницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно захваченной территории востока Украины Игорю Плотницкому удалось избавиться от конкурента в лице главы "министерства госбезопасности" Леонида Пасечника.