В суде применили силу к сторонникам Корбана: защита заявила, что политик без сознания

Силовики начали применять силу к депутатам и сторонникам Геннадия Корбана, защита заявляет, что политик потерял сознание.

В зал суда зашла дополнительная группа спецподразделения СБУ "Альфа". Они одеты в балаклавы и бронежилеты, передает УНИАН.

Силовики пытаются растолкать депутатов. Началась драка.

В суде были разбиты столы.

Адвокат Алексей Шевчук начал кричать, что Корбан потерял сознание.

Сейчас драка успокоилась.

Сторона защиты требует всех выйти из зала суда.

Врачи не могут вернуть Корбана в сознание.

Прокуроры следственной группы Генеральной прокуратуры Украины настаивают на проведении заседания, несмотря на то, что Корбан без сознания, заявила адвокат Оксана Томчук.

"Я только что общалась с представителем Службы безопасности Украины Павлом Демчиной, и прокурором, который непосредственно принимает участие в судебном заседании, Александром Голинченком. Мы предложили простой вариант, чтобы дали коридор: два защитника, не более, два народных депутата и четыре альфовца, чтобы доставили Корбана в карету скорой помощи", — подчеркнула Томчук.

В связи с этим, она заявила, что "нам отказали".

Она отметила, что прокурор продолжает настаивать на судебном заседании.

"Сейчас здесь совершается преступление о превышении своих служебных полномочий прокурором", — подчеркнула Томчук.

Адвокат заявляет, что на улице сотрудники СБУ блокируют реанимационный автомобиль, который был вызван для транспортировки Корбана.

Напомним, ранее сообщалось, что Корбана вернули из машины скорой помощи в зал судебных заседаний в Днепровском районном суде Киева.