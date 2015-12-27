Судья хочет закрытого заседания в деле Корбана: политика вернули в зал заседаний

Лидера партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Геннадия Корбана вернули из машины скорой помощи в зал судебных заседаний в Днепровском районном суде Киева.

Он находится в медицинском кресле, передает УНИАН.

В зале находятся прокуроры и значительное количество охранников.

Вместе с тем, судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус хочет рассматривать изменение меры пресечения Корбану в закрытом режиме.

Сейчас судья объявил очередной перерыв в деле.

Сторона обвинения заявила, что состояние здоровья Корбана "позволяет проводить судебное заседание".

При этом судья Чаус обратился к стороне защиты спросив: "Что скажете... о закрытом судебном заседании?".

Такие слова вызвали негативную реакцию присутствующих народных депутатов.

Адвокат Оксана Томчук заявила, что судья не может принимать какого-либо решения в этом производстве, так как до сих пор не объявлено до конца начатое процессуальное действие о недоверии судье, об отводе судьи.

Напомним, ранее сообщалось, что состояние Корбана ухудшилось и суд разрешил оказать политику медицинскую помощь.