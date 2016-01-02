От субботы до субботы. Оптимизм на высшем уровне, пролонгация по-нормандски и перестройка на марше

Руководство страны в честь Нового года излучало оптимизм относительно наших будущих успехов. Нормандская четверка в телефонном режиме продлила действие Минских договоренностей на 2016 год. Дмитрий Ярош расстался с "Правым сектором", а Геннадий Корбан встретил Новый год в СИЗО.

После принятия Государственного бюджета на 2016 год (президент подписал его "под елочку") активность украинских парламентариев и многих министров как-то сошла на нет. Такое впечатление, что "на хозяйстве" остались только те, кому по должности положено не только руководить, но и демонстрировать уверенность в завтрашнем дне.

В новогоднем поздравлении Петр Порошенко не только поблагодарил украинских воинов на передовой (в прифронтовом блиндаже встречал Новый год Михеил Саакашвили), но и выразил уверенность, что вступившая в силу с 1 января зона свободной торговли между Украиной и ЕС позволит компенсировать потери украинской экономики от российских санкций.

Глава НБУ Валерия Гонтарева полагает, что третий и четвертый транши МВФ в Украину придут одновременно, и уже к 2019 году инфляция в нашей стране стабилизируется на уровне 5%. Честно говоря, при нынешней ситуации в экономике и удручающе низких доходах миллионов украинцев подобные прогнозы воспринимаются не слишком оптимистично. Глава Минфина Наталья Яресько сдержанно оценивает главный финансовый документ страны, но ее талант переговорщика должен помочь правительству найти общий язык с МВФ.

Премьер Арсений Яценюк попытался подменить яркой антироссийской риторикой отчет об экономических успехах Кабмина. Получилось ярко, но далеко не убедительно, о чем подал сигнал спикер Рады Владимир Гройсман, напомнивший, что вопрос ротации правительства стоит на повестке дня. Это означает, что в начале 2016 года основные политические игроки будут рассуждать о том, каким будет состав Кабинета министров. Если верить словам лидера фракции Юрия Луценко, подчеркнувшего, что БПП готова и к переформатированию правительства, и к досрочным парламентским выборам, то кадровая схватка между участниками коалиции предстоит нешуточная. К сожалению, речь продолжает идти о политических квотах в исполнительной власти, а не о призыве профессионалов на государственную службу.

Украина и в следующем году продолжит жить в условиях Минских договоренностях, которые участники Нормандской четверки 30 декабря в телефонном режиме продлили на 2016 год. Ничего удивительного в этом нет, поскольку матрица урегулирования конфликта на Донбассе, формально оформленная в столице Беларуси в середине февраля 2015-го, так и не реализована, более того – ни один из пунктов полностью не выполнен. Пролонгация в телефонном режиме не только позволила Ангеле Меркель и Франсуа Олланду сохранить лицо, а Путину — и дальше повторять, что Россия не должна выполнять Минские договоренности. Интересно, что в утвержденной российским президентом обновленной Стратегии национальной безопасности РФ упоминается об "антиконституционном перевороте на Украине", превратившем нашу страну в "долгосрочный центр нестабильности у границ России".

Геннадий Корбан Новый год встретил в СИЗО. Борьба обвинения и защиты за изменение меры пресечения была наполнена отнюдь не предпраздничным драматизмом. ГПУ победила, пусть и ценой очередной порции имиджевых потерь. Генеральная прокуратура вдобавок обнародовала записи, якобы подтверждающие факт финансирования лидером "УКРОПа" группы парламентариев, многие из которых отметились во время суда над ним на стороне защиты. Очевидно, что "прореживание "УКРОПа" власть попытается продолжить и в 2016-м.

Дмитрий Ярош окончательно расстался с "Правым сектором", объявив о создании нового общественно-политического движения, которое будет патриотическим и оппозиционным, но не станет покушаться на вооруженный переворот. Очевидно, что соратники "провідника" уйдут вместе с ним, а потерявшее лидера (и символ) военно-политическое движение с высокой степенью вероятности вольется в ряды союзников из ВО "Свобода".