Полторак о призыве в армию: контрактники войну не выиграют

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что призыв в армию отменять, не нужно и назвал популистскими призывы об отмене набора на срочную службу и переходе на контрактную армию.

По его словам, срочная служба позволяет готовить мобилизационный ресурс, сказал он, пишет Ukranews.

Министр считает, что не много стран могут позволить себе полностью отказаться от призыва.

"Такие эксперименты мы уже проводили, когда отменяли призыв на срочную службу, но это привело к тому, что у нас практически целое поколение мужчин оказалось не готовым к защите своей страны", —заявил Полторак.

"Готовить молодых мужчин для защиты своей станы необходимо, поэтому мое глубокое убеждение, что призыв отменять не нужно. Но мы правильно поступили, когда увеличили возраст призыва: не с 18, а с 20 лет. Это уже не школьник, а сформированная личность", — отметил Полторак.

"Звучат разные популистские заявления с призывами отменить призыв и перейти на контрактную армию. Во-первых, контрактная армия никогда не выиграет войну. В любом случае, во время активной фазы ведения боевых действий мы будем вынуждены прибегнуть к призыву, мобилизации. Контрактная армия является основой для большой армии в случае войны, но делать заявления, что завтра необходимо всех перевести на контракт, — это безответственно. Это сделать очень сложно", — сказал министр.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина будет увеличивать контрактную составляющую при формировании войска, но в ближайшей перспективе призыв и мобилизация будут сохранены.

Как известно, Кабмин решил выплачивать призывникам срочной службы денежную помощь в размере двух минимальных заработных плат —2436 грн.

фото: newsukraine.com.ua; видео: Ukranews