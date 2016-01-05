Российский политолог посоветовал, как Украина может вернуть Крым и Донбасс

Лучшим способом стратегического освобождения Крыма и Донбасса являются успешные реформы и борьбы с коррупцией на 90% территориях, которые киевская власть контролирует. Украина не должна соглашаться на возврат оккупированного Донбасса на условиях Кремля.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью Espreso.tv.

В то же время, по мнению политолога, военное решение "донбасской проблемы" приведет к большой крови, и опять начнутся военные действия.

"Думаю, что есть лучшее решение, — единственный позитивный результат Минских соглашений —линия разграничения огня. По моему мнению, стоит отбросить все остальные комбинации, поскольку Путин пытается и дальше втолкнуть "Лугандонию", как раковую опухоль в тело Украины; ведь есть такой статус, как "временно оккупированная агрессором территория", мол, мы не собираемся сейчас решать это военным путем, но рано или поздно эта проблема будет решена", — считает Пионтковский.

При этом российский эксперт призвал не разделять проблему Донбасса и Крыма, поскольку это временно оккупированные агрессором территории.

"Украина не несет никакой ответственности — ни финансовой, ни любой другой за то, что там происходит. Это же бред какой-то о блокаде Крыма — есть оккупированная территория. Дикостью является поддержание экономических связей с территорией, оккупированной агрессором. На дальнейшую военную эскалацию он не сунется, историческое время, отведенное Путину, очень ограничено, потому на это время стоит объявить эти территории временно оккупированными", —отметил он.

Напомним, ранее российский политик и правозащитник — Лев Пономарев — выразил мнение, что власти РФ хотят как можно дольше "мутить воду" на востоке украинского государства.