Партизаны Горловки заметили перемены к лучшему: война может закончиться в мае

Агрессия российской армии против Украины на Донбассе может закончиться уже к маю 2016-го, поскольку оккупанты переоценили свои силы и степень их поддержки местным населением.

Об этом украинские патриоты сообщают в паблике "Нова Горлівка" в Facebook.

"Возможно...не вспугнуть бы... возможно, что всё же идут перемены к лучшему. По словам одного из российских военных, находящегося в городе — военная кампания может закончиться в мае.

Военные стратеги из Генштаба РФ переоценили свои возможности, просчитались в планах и винят во всём свою разведку, предоставлявшую, мягко говоря, не правдивую информацию, в части поддержки населения, экономического потенциала и прочей гражданской информации.

Количество вернувшихся "социально не обеспеченных гражданских", а попросту пенсионеров, привело к перегрузке расчётного финансирования. А выезд за пределы специалистов — к невозможности восстановления и запуска промышленности... И Донбасс существует по российскому экономическому принципу — сырьевая зона.

Вместо поданных 20%, желающих вступить в ряды так называемого "ополчения", из общей массы не набралось и 1%... Поэтому проводятся так необходимые передислокации и показушные накопления, и прочие "мероприятия" для поддержания критически низкого уровня дисциплины.

<....>

Далее в разговоре мы услышали информацию по подготавливающемуся масштабному, весеннему разминированию территорий (кстати, сейчас происходит разминирование стратегических для Украины объектов), а увиденный армейский робот для разминирования, доставленный в Горловку и новое сапёрное подразделения ВС РФ, получившие "прописку" в здании бывшей американской церкви за Художественным музеем, является прямым тому доказательством.

И главный вывод, озвученный им — в этой войне победит административная бюрократия...

Последний вопрос — а куда деваться тем, кто так рьяно ждал "Русский мир" и Путина?

Это с самого начала ваша проблема, нам они и на х*й не нужны, предатель он по жизни предатель, а потом тратить силы и средства на поиск военных преступников... подумайте сами это уже отработанный материал.

Дай Бог, чтобы так всё и было!

Хотя в истории оно всё так и есть!

Тому заради цього, ми кожного разу для Горлівки, Друзів, України, голосно —

Слава Україні! Героям Слава!

Слава Нації! Смерть ворогам!

ГОРЛІВКА — ЦЕ УКРАЇНА!"

Напомним, накануне Нового года партизаны Горловки обратились к Украине: по их словам, год прошел под знаком кровавой России.

Фото: Facebook Нова Горлівка