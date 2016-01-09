На Донбассе боевики нарушали "тишину", обошлось без потерь: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня ("тишины"), открывая огонь из разного оружия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что за указанный период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

"На Донецком направлении на Светлодарской дуге противник сразу с нескольких разных точек обстреливал наши позиции южнее Луганского… по меньшей мере один раз "работал" снайпер", — отметил полковник.

Между тем на север от захваченной Горловки было относительно спокойно, террористы один раз нарушили "тишину" в Майорске, однако на восток от Новгородского зафиксировано 12 вражеских обстрелов (применялись в основном пулеметы).

"Огонь на этом участке фронта не стихал практически целый день. Дважды открывали огонь вражеские снайперы. На линии соприкосновения между Горловкой и Ясиноватой банды совершили обстрел восточнее Троицкого", — добавил Лысенко.

По его словам, в районе донецкого аэропорта обстановка остается неизменной, по всему фронту продолжаются эпизодические провокации боевиков без применения тяжелого вооружения", — подчеркнул военнослужащий.

"На Мариупольском направлении боевики трижды нарушали режим тишины в Марьинке, ведя прицельный огонь из стрелкового оружия", — заявил спикер Администрации Президента по вопросам проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org