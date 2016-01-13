Новогодние нападения: почему "гибридная война" пришла в Западную Европу

13 января 2016, 09:14

Раскол Евросоюза — одна из важных целей Путина, у которого остается все меньше возможностей для реализации геополитических амбиций.

  • Акция протеста у железнодорожного вокзала в Кельне Reuters
  • Участники антиисламской акции протеста Reuters
  • Меркель должна уйти Reuters
  • Участники антиисламской акции протеста Reuters
  • Кельн. Плакат "Защитите наших девушек и женщин и пожилых людей" Reuters
  • Участники антиисламской акции протеста Reuters
  • Цветы и плакаты на площади между городским собором и железнодорожным вокзалом в Кельне как извинение за нападения на женщин Reuters
  • Цветы и плакаты на площади между городским собором и железнодорожным вокзалом в Кельне как извинение за нападения на женщин Reuters
  • Противники анти-исламского движения Reuters
  • Противники анти-исламского движения Reuters

Новогодние нападения на сотни женщин у центрального вокзала Кельна в новогоднюю ночь получили неожиданное продолжение. Аналогичными действиями отметились мигранты в Австрии и Финляндии. Почему в Западной Европе стали возможными подобные преступления и кто в них заинтересован?

Для полноты понимания следует напомнить, что массовый приток беженцев с Ближнего Востока стал серьезным испытанием для Европейского Союза. Ничего удивительного, ведь 28 государств с разным уровнем развития утомительно искали общий язык на тему квот приема беженцев, поскольку процесс массовой миграции заставил европейцев делать непростой выбор: либо отказываться от базовых ценностей Старого Света, либо пытаться реанимировать уже отправленную в чуланчик забвения концепцию мультикультурализма.

Стоит отметить, что массовые домогательства на сексуальной почве, бросающие вызов общественной морали, выглядят иррациональными и удивляют специалистов по криминологии. При этом важно отметить, что нападения произошли в Германии, где опыт сосуществования различных национальных и этнических общин внушителен. Но это не помешало сотням выходцев из южных стран организоваться, чтобы бросить вызов общественному мнению.

На первый взгляд, это выглядит нелогичным. Но если немного присмотреться, то получается довольно интересная картина. В ноябре в Париже произошел теракт, всколыхнувший общественное мнение Западной Европы не только количеством жертв и пострадавших, но и легкостью осуществления. Спустя каких-то полтора месяца в Германии происходит показательно-унизительная для местных жительниц демонстрация безнаказанности чужаков. След словно нарочно указывает на мусульман, ведь в обыденном европейском сознании многоженство — один из важных атрибутов ислама. И в Париже, и в Кельне преступники действовали так, словно пытались соответствовать собирательному образу — либо террористов, либо разнузданных молодчиков.

В этом смысле нет ничего удивительного, поскольку раскол Европейского Союза — одна из важных целей Владимира Путина, у которого остается все меньше возможностей для реализации геополитических амбиций. Российские спецслужбы, как и многие другие, активно работали в среде беженцев, и попытаются использовать их для дестабилизации ситуации в Европе. Для жителей Старого Света наплыв агрессивных иноверцев, не собирающихся ассимилироваться, быстро покажется настоящим кошмаром, от которого постараются поскорее избавиться. Но это избавление способно спровоцировать ценностный конфликт внутри ЕС, справиться с которым будет непросто.

Еще одна, среднесрочная, цель провокации в Кельне — расшатывание позиции Ангелы Меркель, которой в следующем году предстоит доказывать способность и дальше управлять Германией. Немецкий канцлер, исходя из силы экономического и политического влияния государства, сегодня является лидером Европы, и Путин вовсе не прочь увидеть в этом качестве другого политика, вместо разочаровавшей его недавней союзницы. Поскольку общественное мнение в стабильном государстве развивается неспешно, "взбодрить" немецкий  электорат решили заблаговременно.

Провокации в Западной Европе, вкупе с соблазном простых решений проблем беженцев, являются очевидным элементом "гибридной войны", которую Россия разворачивает уже не только против Украины, но и всего цивилизованного мира. И европейским политикам придется оперативно переходить от фактов фиксации российской пропаганды к поиску методов противодействия усиливающемуся влиянию Кремля, которого пикирующие цены на нефть заставляют быть все более настойчивым.

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Путин Европа гибридная война статья авторская статья Магда Евгений Магда беженцы исламисты нападения
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