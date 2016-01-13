Экс-депутат Госдумы об уходе Путина: для Украины ничего не изменится, "кукловоды" останутся те же

Экс-депутат Госдумы, российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что уход Владимир Путин с поста президента РФ ничего не изменит для Украины, поскольку "кукловоды" в стране останутся те же.

Об этом говорится в его статье для "Апострофа".

В то же время политик выразил мнение, что дворцовый переворот не может изменить сложившуюся в его государства систему.

"Предполагать, что уход Путина может что-то изменить — напрасно", — отметил активист.

"Радость по поводу рака простаты (СМИ писали, что глава РФ страдает этим заболеванием — ред.)... сколько постов. Ну, представим на секундочку, что Путин умер. Вместо Путина у власти становится Медведев (премьер Дмитрий Медведев — ред.)", — добавил оппозиционер.

При этом, по его словам, "кукловоды остаются те же — Сечины, Ивановы, и все равно получают ту же часть власти, которая была при Путине". "Медведев был уже президентом России, ну еще раз будет. Смерть Путина ничего не меняет", — считает Боровой.

Напомним, ранее писатель и историк, бывший советский разведчик, бежавший на Запад, Виктор Суворов выразил мнение, что Владимир Путин является "ходячим политическим трупом".