"Перемирие" от боевиков: 37 обстрелов сил АТО и бой возле Луганского

Вблизи Луганского произошло боестолкновение с малочисленной группой террористов.
В течение сегодняшнего дня, 13 января, в зоне АТО на Донбассе пророссийские незаконные вооруженные формирования применили оружие против силовиков 37 раз. Возле Донецка и на Горловско-Светлодарской дуге не прекращались обстрелы боевиков, а вблизи Луганского произошло боестолкновение с малочисленной группой террористов.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
В частности, с территории Донецкого аэропорта террористы несколько раз открывали огонь в сторону опорных пунктов украинских военных в районе Опытного и Песков из стрелкового оружия и гранатометов.
Кроме того, с северных окраин Донецка обстреляли украинских военных на подступах к Авдеевке.
В районе Горловки боевики открывали огонь возле Новгородского и Зайцево.
Возле Луганского украинских военных несколько раз обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, возле этого населенного пункта произошло непродолжительное боестолкновение с малочисленной группой боевиков.
"Эффективным огнем из стрелкового оружия украинские бойцы заставили преступников отступить", - подчеркнули в пресс-центре АТО.
Кроме того, боевики обстреляли украинских военных возле Троицкого на границе Донецкой и Луганской областей и в районе Новоселовки.
Отмечается также, что террористы не применяли тяжелого вооружения.
В Луганской области и возле Мариуполя применение террористами оружия не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки, 12 декабря, штаб АТО зафиксировал 24 обстрела со стороны террористов.