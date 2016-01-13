"Перемирие" от боевиков: 37 обстрелов сил АТО и бой возле Луганского

В течение сегодняшнего дня, 13 января, в зоне АТО на Донбассе пророссийские незаконные вооруженные формирования применили оружие против силовиков 37 раз. Возле Донецка и на Горловско-Светлодарской дуге не прекращались обстрелы боевиков, а вблизи Луганского произошло боестолкновение с малочисленной группой террористов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, с территории Донецкого аэропорта террористы несколько раз открывали огонь в сторону опорных пунктов украинских военных в районе Опытного и Песков из стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, с северных окраин Донецка обстреляли украинских военных на подступах к Авдеевке.

В районе Горловки боевики открывали огонь возле Новгородского и Зайцево.

Возле Луганского украинских военных несколько раз обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, возле этого населенного пункта произошло непродолжительное боестолкновение с малочисленной группой боевиков.

"Эффективным огнем из стрелкового оружия украинские бойцы заставили преступников отступить", - подчеркнули в пресс-центре АТО.

Кроме того, боевики обстреляли украинских военных возле Троицкого на границе Донецкой и Луганской областей и в районе Новоселовки.

Отмечается также, что террористы не применяли тяжелого вооружения.

В Луганской области и возле Мариуполя применение террористами оружия не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 декабря, штаб АТО зафиксировал 24 обстрела со стороны террористов.