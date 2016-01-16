РФ уменьшила количество военных на Донбассе, активно обучает "местные кадры" — журналист

Журналист Сергей Рахманин заявил, что на востоке Украины Россия уменьшила количество своих военных, однако завезла туда много оружия и активизировала обучение "местных кадров".

Об этом говорится в его статье на ZN.UA.

В то же время аналитик уточнил, что на Донбассе остаются около 7 тыс. 500 военнослужащих РФ (ранее находились 9-10 тыс.).

"Зачем школить боевиков, если она собирается отдать ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) под крыло Украины, как это обещает Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.)?", — задается вопросом журналист.

Также его интересует, кто, как и когда будет вывозить оттуда "всю эту прорву танков, "Васильков", "Гвоздик", "Акаций"?". "Это займет годы. Месяцы — при наличии доброй воли и планов. Но это никем никогда даже не обсуждалось. То есть все это останется", — добавил он.

Напомним, ранее волонтер Семен Кабакаев заявил, что пока на Донбассе находятся военные России властям Украины говорить с главаря самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александром Захарченко и Игорем Плотницким — нет смысла.