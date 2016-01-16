Кравчук объяснил, почему нет альтернативы вступлению Украины в НАТО

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что альтернативы вступлению в НАТО у Украины нет.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня (согласно исследованию, — ред.) из тех, кто придут голосовать (на референдум о вступлении Украины в НАТО, — ред.), 75% проголосуют за вступление Украины в НАТО. Такого еще не было в нашей жизни. То есть, народ чувствует опасность, угрозу от российской агрессии и ищет защиты своей безопасности. Народ определился. Теперь должна определиться власть своими действиями, а не своими разговорами. То есть, у нас альтернативы вступлению в НАТО, защиты Украины не существует, мы это все должны знать и действовать все вместе: гражданское общество, власть, все политические силы", — заявил Кравчук.

Напомним, ранее Полторак рассказал, когда Украина сможет рассчитывать на вступление в НАТО.