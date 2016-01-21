Порошенко "прокинул" Кремль: Украина ждет пока Россия выведет войска с Донбасса — блогер

21 января 2016, 12:55

Главная новость — это события вокруг Минских соглашений.

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко прокинул Кремль. Главная новость — это события вокруг Минских соглашений.

Об этом пишет волонтер, блогер, помощник народного депутата Украины Денис Пятигорец написал на своей странице Facebook.

Для начала, краткий обзор, как развивались события, пишет блогер.

"Порошенко прокинул Кремль и через БПП обратился в Конституционный суд, чтобы тот расшифровал формулировку "очередная сессия". Таким образом Украина выигрывает время, чтобы не голосовать за изменения в Конституцию до тех пор, пока Россия не выведет войска", — пишет эксперт.

"Украина требует четкого выполнения Минских с конкретными сроками, но главное условие – выборы после возвращения контроля над границей;

– Россия предложила типа прекращение огня, но дырявые его постоянно игнорируют;

– Российские войска наращивают свое присутствие на Донбассе, пытаются укрыться от ОБСЕ и проводят учения для наступательной операции;

– Грибаускайте говорит, что Россия нифига не выполняет Минские и санкции нужно продлять;

– Российские войска минируют подступы к Москве;

– Представители дырявых в трехсторонней группе специально выдвигают требования, которые противоречат требованиям Украины;

– Кучма, ранее достаточно толерантный, прямо заявил, что дырявые нарушают все свои обязательства;

– Разведка ВСУ знает о всех приготовлениях дырявых. Арта и "мишки" готовы встретить горемык, а десантура готова внести свои корректировки в будущую перепись населения РФ. 

Как видно, Кремль захотел поиграть мускулами, чтобы ускорить процессы в выгодной для них плоскости. Украина понимает, что в РФ жопа, и они, как любое загнанное в угол бешенное животное, могут попытаться больно укусить, поэтому мы сделали необходимые приготовления.

И пока Сауды и Иран топят экономику РФ — мы выигрываем время. Время за нас! Бог за нас! А за Россию Кадыров и Лолита Милявская. Вот в таких составах команды вступают в игру", — подчеркнул Пятигорец.

Больше по теме читайте: Переговоры в Минске: пропаганда или маневры Москвы вокруг Донбасса

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