Появились новые доказательства невиновности Савченко

Сегодня, 21 января, в российском суде над украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко прибыл эксперт мобильной сети МТС Андрей Иванов, который запускал работу станций оператора МТС в Луганской области.

Иванов подтвердил, что дозвониться в то время, о котором идет речь в обвинении, было невозможно, поскольку 17 июня 2014 года в северной окраине Луганска из строя вышли станции мобильной связи, сообщает Громадське радіо.

"Вышка в Луганске на Карла Маркса не обслуживает абонентов в Стукаловой Балке, сигнал не распространяется. И это не влияет на то, находился ли абонент на высоте 40 метров или нет", — отмечает Иванов.

Заседание по делу Надежды Савченко началось. В суд прибыл специалист по луганским вышкам из Украины Иванов. — Mark Feygin (@mark_feygin) 21 января 2016

Сторона защиты подала ходатайство о приобщении к делу экспертного утверждения. Суд рассмотрит их после обеденного перерыва.

Что касается суда в Донецке, то выступлением украинского инженера МТС доказана окончательно невиновность Савченко... Но её всё-равно осудят. — Mark Feygin (@mark_feygin) 21 января 2016

Как известно, Савченко в России обвиняют в корректировке артиллерийского огня украинской армии, который она якобы осуществляла осуществляла в районе н.п Металлист с 40-метровой башни.

Напомним, ранее сообщалось, что в российской тюрьме Савченко продолжает голодовку: ее здоровье вызывает опасения.