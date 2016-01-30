Экс-советник Путина рассказал о козыре Кремля

Власти РФ в определенный момент могут использовать в своих целях Януковича, считает Илларионов.
Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович является одним из козырей Кремля.
Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
В то же время аналитик уточнил, что власти РФ в определенный момент могут им воспользоваться.
"Если откроется возможность, где его можно будет использовать, то это будет сделано", — отметил аналитик.
Напомним, ранее Андрей Илларионов заявлял, что Владимир Путин после аннексии Крыма в 2014 году планировал захватить не менее 11 областей украинского государства. Ознакомиться с его данными можно здесь.