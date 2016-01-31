Украинские воины неоднократно отрывали огонь на наглые провокации боевиков: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе реагируя на наглые провокации боевиков украинские воины неоднократно отрывали огонь в ответ. За прошедшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб, 3 — получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении, вечером противник обстрелял из 120-мм минометов наши передовые позиции в Станице Луганской. Кроме этого, враг нарушил режим тишины в с. Трехизбенка.

На Донецком направлении противник нарушал режим тишины на Светлодарской дуге, севернее Горловки и в Донецком аэропорту. При этом НВФ использовали тяжелое вооружение – 82-мм и 120-мм минометы. Это произошло в Луганском, Зайцево и Майорске. Именно северные пригороды оккупированной Горловки стали вчера районом наиболее активных боевых действий по всему району проведения АТО. Обстрелы противника (в том числе снайперские) на этом участке фронта начались во второй половине дня и продолжались более 6 часов.

На Мариупольском направлении противник также нарушал режим тишины по всему фронту. В частности, в Красногоровке дважды работали вражеские снайперы. Кроме этого, враг обстреливал наши позиции в Марьинке, Новотроицком и Широкино.

По словам, Мотузяника, 1 украинский военнослужащий погиб, еще 1 – получил ранения в результате подрыва на растяжке не в ходе боевых действий. Все эти потери силы АТО понесли на Донецком направлении.

Напомним, под Майорском шел ожесточенный бой, погиб украинский боец, а волонтер ранена